Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Kaleiçi'ni gezdi

ALMANYA Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Antalya'da tarihi Kaleiçi'ni gezdi.

Antalya'ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Belek'te görüştükten sonra şehir merkezine geldi. Tarihi Kaleiçi'ne gelen Alman Bakan Gabriel, yaklaşık 2 saat boyunca Kaleiçi'ni gezdi. Bakan Gabriel, Hadrianus Kapısı'ndan (Üç Kapılar) tarihi Kaleiçi'ne girerken, beraberindeki heyetle beraber daha sonra bir kafede bir şeyler içti. Bakan Gabriel, kafeden çıktıktan sonra, bir grup turistle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Gabriel, tarihi Kaleiçi surlarında bulunan merdivenlerden aşağıya inerek Yat Limanı'nda kendisini bekleyen makam aracıyla bölgeden ayrıldı.