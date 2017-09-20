Alışveriş Günleri sona eriyor

ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Alışveriş Günleri'nin 22 Eylül'de sona ereceğini söyledi. ATSO'nun ana sponsor olduğu ve kentte ticareti canlandırmak üzere hayata geçirilen Alışveriş Günleri'nin 7 Temmuz'da başladığını hatırlatan Başkan Çetin, "77 gün süren etkinlik kapsamda Antalya'da kredi kartı ile yapılan her 25 TL'lik alışverişte tüketiciye bir çekiliş hakkı verildi. Kampanya sonrasında Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle 7 araba, 7 televizyon, 7 tablet, 77 bisiklet ve 777 basketbol topu verilecek" dedi. Bu etkinliğe ATSO bünyesinde çalışmalarını yürüten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun da önemli bir destek verdiğini anlatan Başkan Davut Çetin, "Kadın girişimcilerimiz, Alışveriş Günlerinin son 2 günü 21 ve 22 Eylül'de indirim kampanyalarıyla cadde alışverişine destek olacak. Bu kapsamda, Fener Mahallesi, Şirinyalı Caddesi, Yeşilbahçe Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi ve Portakal Çiçeği Bulvarı'nda yer alan birçok mağazada cazip kampanyalar düzenlenecek. Böylece tüketici hem ürünleri indirimli satın alacak, hem de her 25 TL'lik harcamaya bir çekiliş hakkı kazanacak" dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN DESTEK

ATSO çatısı altında çalışmalarını sürdüren TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi'nin Alışveriş Günlerine desteğinin sürdüğünü belirten İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu ise özel indirimin daha önce aynı bölgede yapılan pilot çalışmanın devamı olduğunu ifade etti. Belirlenen bölgelerde yer alan birçok kadın girişimcinin mağaza içi etkinlikler ve indirim kampanyalarıyla festivale destek vereceğini kaydeden Kocaoğlu, “Antalya Alışveriş Günleri'nin kapanış günlerinde de çekiliş şansı kazanmak, büyük indirim avantajlarından yararlanmak ve mağaza içi etkinliklerle alışveriş keyfi yaşamak isteyen tüketicilerimiz bu şansı kaçırmamalı. Kampanyaya katılan bölge mağazalarımız bu iki günde geç saatlere kadar hizmet verecek" diye konuştu.