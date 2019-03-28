Alanya'ya Türel'den cadde müjdesi

MENDERES Türel, Büyükşehir Belediyesi’nin bu caddelerde önemli düzenleme çalışmaları yaptığına değinerek, “Biz işimizi yaptık bitirdik eğer almak isteyen ilçe belediye başkanı varsa caddeyi derhal veririm” diye konuştu.



Caddelere 30 trilyon liralık yatırım

İlçelerde bulunan caddelere Büyükşehir Belediyesine geçmesinin ardından 30 trilyon liralık bir yatırım yapıldığını anlatan Başkan Türel, “O caddelerin nasıl güzel bir hale geldiğini herkes biliyor. O caddeleri ben almasaydım ve eski halinde kalsaydı maalesef o kötü görünümüne mahkum edilecekti. Biz o caddelerde önemli bir para harcamak suretiyle düzenleme çalışmaları yaptık ve caddeleri bambaşka bir görünüme kavuşturduk” diye konuştu.



Cadde gelirleri masrafını karşılamıyor

Caddelerin reklam gelirlerinin bakım, peyzaj, temizlik gibi masraflarını karşılamaya bile yetmediğine vurgu yapan Başkan Türel, bunun Büyükşehir Belediyesi’ne bir maliyet yükü olduğuna değindi. Başkan Türel, “Biz o caddeleri ilçe belediyeler yapmadığı için aldık. Yatırımlarımızı yaptık bitirdikten sonra da isteyen olursa geri veririz. Dert yok. Çünkü bunlar belediyeye mali yük. Biz o yükü seve seve veririz. İlçe belediyesi ben yapacağım diyorsa güle güle kulansın” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 18:06