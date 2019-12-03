Alanyalı akademısyen Şebnem nakil için gün verdi

GEÇTİĞİMİZ hafta aranan iliğin bulunduğunu açıklayan Şebnem Köseoğlu, bugün ise ağır bir kemoterapinin ardından önümüzdeki hafta çarşamba günü naklin gerçekleştirileceğini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Köseoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Biz bugün yaklaşık 5 hafta penceresini bile açamadan yaşayacağımız yeni odamıza yerleştik. Neler yaşadığımızı halim oldukça paylaşacağım. Ama yeni bir hayata başlayarak ayrılacağız buradan o kesin! 1 hafta sonra çarşamba günü nakilim gerçekleşecek. Nakile kadar beni ne bekliyor bilmiyorum. Ağır bir kemoterapi sürecine girecekmişim, iliklerimi öldüreceklermiş kemoyla. Ilikleri öldüren kemo, bana ne yapacak iliklerim ve ben de merak etmiyor hatta korkmuyor değilim? Göğsümdeki kalıcı damar yolu, boynuma taşınıyor bugün. Boynumdan borular sallanacakmış. Ne yalan söyleyeyim bu da fikir biraz ürküttü beni. Neyse gözüm alışınca geçer diye umuyorum. Takılsın da günün ilerleyen saatlerinde paylaşırım neye benzediğini? Yarın -7. günümdeyim hastanede kemo da başlayacak... Nakil günümde yeniden doğmuş gibi 0. günden başlıyoruz. 30 yaşımda yenidoğan olacağım evet ve şu an var bile sayılamıyorum ve hatta maalesef -'deyim.. Neyse buradan hep birlikte gün saymaya ilk hedef 100!!! Ama her şey dualarımızla çok güzel olacak değil mi? Önümüzdeki 7 ve 100 gün bu konuda bolca mesaj ve pozitif enerji yollamak isterseniz hayır demem. Nakil gün ve saatini detaylı bildireceğim zaten?”