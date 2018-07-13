Alanya'da elektrik kesintisi duyurusu

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ) resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre, 13 Temmuz Cuma günü Antalya'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Alanya'da 13.07.2018 - 09.30-18.00 saatleri arasında kadıpaşa mahallesi elmas sokak, bostanpinarı caddesi, kasapoğlu sokak, hacet mahallesş, tıkmak sokak, gümrükçüler sokak ve civarına belediye kaldırım çalışması sebebiyle elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

ANTALYA'YA BAĞLI PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK YERLER;

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.07.2018 07:30 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, DOĞANÇAM SEDİLER bölgesinde, TEİAŞ CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91391)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 13.07.2018 09:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, GÖKÇEÖREN MAHALLESİ bölgesinde, GÖKÇEÖREN MAH. MAHALLE GENELİ HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91702)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 13.07.2018 08:00 - 13.07.2018 16:00 saatleri arasında, YEŞİLBAYIR MAH. BİR KISMI İLE BÖLGEKİ ÖZEL TRF. MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TEİAŞ 154-380 KV ENH İLETKEN ÇEKİMİ YAPACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91708)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 13.07.2018 08:00 - 13.07.2018 16:00 saatleri arasında, YALINLI VE NEBİLER MAHALLERİNİN TAMAMI İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRF. MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TEİAŞ 154-380 KV ENH İLETKEN ÇEKİMİ YAPACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91712)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.07.2018 09:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, MAVİKENT MAHALLESİ İNCEKUM MEVKİİ DURALİ YAZICI CADDESİ YAPRAKLI CADDESİ bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91724)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.07.2018 11:00 - 13.07.2018 17:00 saatleri arasında, YAZIR MAHALLESİ OLİMPOS MEVKİ bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91723)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.07.2018 07:30 - 13.07.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91733)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.07.2018 08:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, KARABUCAK-KIZILDAĞ bölgesinde, YATIRIM KAPSAMI İÇİN YAPILAN KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91744)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.07.2018 08:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIMLAR KAPSAMINDA YAPILAN EK TESİS ÇALIŞMASI İÇİN KESİNTİ. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91751)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 13.07.2018 10:00 - 13.07.2018 17:00 saatleri arasında, ÇİMENBAGI ÜÇKONAK ESENPINAR AKOLUK GOĞANCA GÖKCESARAY ÇİLE MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91756)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 13.07.2018 08:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, GÖKYAZI MAHALLESİ VE CUMHURİYET CADDESİ CİVARLARI. bölgesinde, GÖKYAZI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİNDE YENİ TESİSİ ÇALIŞMASI İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91758)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 13.07.2018 09:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, DEMİRCİLER HASBAHÇE HACI ALİ, KURTLAR CEVİZLER SARI AHMETLİ KARACALARSÜLEK HACIİASLI AYRANCILAR UZUNKALE TAŞKESİĞİ AHMETLER TEPEKÖY GEBECE HOCALI GENÇLER ÇAMLITEPE VE ÖZEL TRAFOLAR bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91769)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 13.07.2018 08:30 - 13.07.2018 19:00 saatleri arasında, BOZHÖYÜK TR 2 VE BU HATBAŞINDAN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER(BOZHÖYÜK İÇMESUYU TRAFOSU) ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİDİR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91786)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 13.07.2018 08:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, YENIGOL MAH , YENIGOL CAD , GUL SOKAK , AKASYA SOKAK , DEFNE SOKAK , MANOLYA VE MENEKSE SOKAK bölgesinde, OG MUSTEREK DIREK DEGISIM (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91800)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 13.07.2018 09:00 - 13.07.2018 16:00 saatleri arasında, KARAVELİLER MAHALLESİ TAMAMI,KİLLİK MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, KARAVELİLER MAHALLESİ ENH ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91821)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 13.07.2018 08:30 - 13.07.2018 13:00 saatleri arasında, KIZILALİLER MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, VATANDAŞIN YAPACAK OLDUĞU ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91822)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.07.2018 12:00 - 13.07.2018 14:00 saatleri arasında, KUMLUCA MERKEZ TÜM MAHALLELER bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91825)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 13.07.2018 09:45 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, BEĞİŞ MAHALLESİ AVDAN MAHALLESİ İMECİK MAHALLESİ OVACIK MAHALLELERİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, KARAYOLLARI YOL ATLAMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91829)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.07.2018 10:15 - 13.07.2018 16:00 saatleri arasında, VARSAK ALTIAYAK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91830)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 13.07.2018 11:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, VARSAK ŞELALE MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91833)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 13.07.2018 16:00 - 13.07.2018 18:00 saatleri arasında, KARACAÖREN ÇAYİÇİ YENİKIŞLA VE SALUR MAHALLESİ bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91843)

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 15:49