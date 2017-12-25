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Alanya'ya 'kış lastiği' uyarısı

Antalya Valiliği, Alanya, Konyaaltı, Döşemealtı, Manavgat, Kaş ve Kumluca ilçelerindeki bazı güzergahlarda kış lastiği zorunluluğu getirdi

Alanya'ya 'kış lastiği' uyarısı

Antalya Valiliği, Alanya, Konyaaltı, Döşemealtı, Manavgat, Kaş ve Kumluca ilçelerindeki bazı güzergahlarda kış lastiği zorunluluğu getirdi

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:53
Alanya'ya 'kış lastiği' uyarısı
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ANTALYA Valiliği'nden yapılan açıklamada "22 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara kış lastiği zorunluluğu getirilmesine ve uygulamada bölgenin trafikten sorumlu trafik ekipleri tarafından kar yağışı, buzlanma ve hava durumları dikkate alınarak, yanında patinaj zinciri olmayan araçların bu güzergahları kullanımına izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi. Valilik tarafından yayınlanan açıklamada, Alanya-Taşkent yolunu kullanacak sürücülere kış lastiği zorunluluğu getirildi.  
 

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Antalya ValiliğiAlanyaKonyaaltıDöşemealtıManavgatKaş
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