Alanya ve Manavgat'ın Uludağ'ı yöre halkının akınına uğruyor

AKSEKİ-Seydişehir yolundaki Cevizli kavşağı ve Alacabel mevkisi, özellikle hafta sonları kar yüzü görmeyen Manavgat, Serik, Alanya gibi çevre ilçelerden piknikçilerin akınına uğruyor. Piknikçiler, leğen ve poşetlerle kayıp kar üstünde mangal yakıyor, kar topu oynayıp kardan adam yapıyor. Manavgat'tan Akseki'ye kar keyfi yapmaya gelen Salih Koç, Manavgat'ta kar görmediklerini belirterek, "Belki kışın kardan insanlar rezil oluyor ama biz karı özlüyoruz. Herkes tatile Uludağ'a giderken 70 kilometre yukarı çıkıp günü birlik kar keyfi yaşıyoruz. Hayat gerçekten bize çok güzel" dedi. Ailesiyle birlikte Alacabel mevkiine gelen Seval Telli ise, "Manavgat ilçesinde böyle bir imkan yok. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Harika bir yer. Buranın harika bir görüntüsü var. Muhteşem bir yer. Herkes Uludağ'a giderken bizim Uludağ'ımız ise Akseki. Burada kar harika. Bir yandan mangal keyfi yapıyorsun, bir yandan kayıyorsun. Doğa muhteşem" diye konuştu.