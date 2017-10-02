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Alanya Temsilcisi Babalık tekrar büyük kongre delegesi

Antalya Eczacı Odası'nın olağan seçimli genel kurulu sonucunda Alanya Temsilcisi olan Türker Babalık, Türk Eczacılar Birliği büyük kongre delegesi seçildi

Alanya Temsilcisi Babalık tekrar büyük kongre delegesi

Antalya Eczacı Odası'nın olağan seçimli genel kurulu sonucunda Alanya Temsilcisi olan Türker Babalık, Türk Eczacılar Birliği büyük kongre delegesi seçildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:51
Alanya Temsilcisi Babalık tekrar büyük kongre delegesi
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DAHA önce 4 dönem büyük kongre delegesi olarak Alanya'yı temsil eden Babalık, bir dönem aradan sonra yeniden aynı göreve seçildi. Alanya temsilciliği görevini görev süresi sonunda bırakacağını belirten Babalık, siyasette daha fazla yer almak için yeniden aday olmayacağını açıkladı.

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Türker Babalık
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