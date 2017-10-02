Alanya Temsilcisi Babalık tekrar büyük kongre delegesi

DAHA önce 4 dönem büyük kongre delegesi olarak Alanya'yı temsil eden Babalık, bir dönem aradan sonra yeniden aynı göreve seçildi. Alanya temsilciliği görevini görev süresi sonunda bırakacağını belirten Babalık, siyasette daha fazla yer almak için yeniden aday olmayacağını açıkladı.
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