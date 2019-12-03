Alanya ormanlarında çıkarılan madenler Çin'e ihraç edilecek!

TURIZM ve tarım sektörlerinin lokomotifi Alanya'da kurşun, bakır ve çinko madeni çıkarılıp Çin'e ihraç edilecek.

Merkezi Alanya'da bulunan İsmail Ateş İnşaat şirketi tarafından hazırlanan İsmail Ateş IV. Grup (Bakır-Kurşun-Çinko) Maden Arama Ve Üretim Faaliyeti Proje Tanıtım Dosyası (201900166 Ruhsat Numaralı 3380396 Erişim Numaralı Sahasına) göre, Antalya İli, Alanya İlçesi, Yeniköy Ve Paşaköy mahalleleri mevkiinde toplam 1540,91hektarlık ormanlık alanda açık işletme şeklinde yıllık 180 bin ton bakır, kurşun ve çinko çıkarılması planlanıyor.

Hazırlanan dosyaya göre, açık alan ocak işletmeciliği yapılacak alanda ocak veriminin yüzde 20 olacağı öngörülüyor. Bu nedenle bölgede 36 bin ton/yıl Bakır-Kurşun-Çinko kompleksi, 144.000 ton/yıl pasa malzeme çıkarılacak. Faaliyet sahasında fenni nezaretçi olarak 1 mühendis ve 9 ocak işçisi istihdam edilecek.

ÖNCE AR-GE SONRA ÜRETİM

İsmail Ateş İnşaat şirketi yetkilisi Ümit Ateş yaptığı açıklamada, belirlenen bölgede AR-GE çalışmaları yapılacağını, araştırma sonuçlarına göre üretim yapmayı düşündüklerini söyledi. Bölgede rezerv tespit çalışmalarının en az 7 yıl süreceğini ifade eden Ateş, şunları kaydetti.

''AR-GE çalışmaları devam ediyor. Ön araştırmalara göre bölgede potansiyel var. Eğer rezerv uygun olursa tüvenan üretim yapıp, Mersin Limanından Çin'e ihraç yapacağız. 2020 yılı bahar aylarında sondaj ve yarma çalışmalarına başlayacağız. Projenin gerçekleştirilmesiyle ülkemiz yer altı kaynakları değerlendirilmiş olacak ve başta bölge halkının ekonomisinin daha sonra da ülke ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlanmış olacaktır'' dedi.

Ümit Ateş, bölgede altın madeni arama çalışmaları yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tanıtım dosyasına göre, bölgede açık işletme yöntemiyle alınan malzeme, stok sahasına taşınacak ve talebe göre buradan satışı yapılmak üzere nakliye edilecektir. Sahada herhangi bir zenginleştirme işlemi uygulanmayacak.