BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ve Alanya Belediyesi işbirliğiyle yapılan çalışmalar kapsamında Ballı Düğün Salonu ile Oba Merkez Camii arasındaki 1.5 km’lik yolda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Altyapı yetersizliği ile mücadele eden Oba Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözen ASAT, sadece Oba Mahallesi’ne 5.5 milyon liralık kanalizasyon hattını tamamladı. Ana hat çalışmaları nedeniyle kazılan Çarşamba Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Oba sakinleri, hem kanalizasyon sorunlarının çözülmesinden hem de yollarının sıcak asfaltla kaplanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 21:22
Alanya Oba'ya altyapı sonrası sıcak asfalt
Alanya’nın Oba Mahallesi’nde kanalizasyon altyapısını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, bozulan yolu sıcak asfaltla kaplıyor
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