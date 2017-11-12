Alanya'dan sonra Antalya Orman Bölge Müdürü oldu

ANTALYA'NIN Finike İlçesi doğumlu 52 yaşındaki Vedat Dikici, 1990-2011 yılları arasında Antalya'nın Serik, Kumluca ve Alanya ilçelerinde görev yaptıktan sonra önce Muğla'ya ardından da Konya'ya atandı. Vedat Dikici, 21 yıl görev yaptığı Antalya'ya 6 yıllık Muğla ve Konya görevlerinin ardından bölge müdürü olarak geri döndü. 30 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararının ardından Vedat Dikici, Antalya'daki yeni görevine 9 Kasım tarihi itibariyle başladı.