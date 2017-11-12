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Alanya'dan sonra Antalya Orman Bölge Müdürü oldu

Antalya Bölge Müdürü Mustafa Türk'ün başka bir göreve atanmasının ardından yerine Alanya Oman İşletme eski Müdürü ve Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Dikici getirildi

Alanya'dan sonra Antalya Orman Bölge Müdürü oldu

Antalya Bölge Müdürü Mustafa Türk'ün başka bir göreve atanmasının ardından yerine Alanya Oman İşletme eski Müdürü ve Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Dikici getirildi

12 Kasım 2017 Pazar 13:53
Alanya'dan sonra Antalya Orman Bölge Müdürü oldu
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ANTALYA'NIN Finike İlçesi doğumlu 52 yaşındaki Vedat Dikici, 1990-2011 yılları arasında Antalya'nın Serik, Kumluca ve Alanya ilçelerinde görev yaptıktan sonra önce Muğla'ya ardından da Konya'ya atandı. Vedat Dikici, 21 yıl görev yaptığı Antalya'ya 6 yıllık Muğla ve Konya görevlerinin ardından bölge müdürü olarak geri döndü. 30 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararının ardından Vedat Dikici, Antalya'daki yeni görevine 9 Kasım tarihi itibariyle başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat DikiciAntalya Bölge Müdürü
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