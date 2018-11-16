Akvaryum, öğretmenlere bir hafta ücretsiz

17-25 Kasım tarihleri arasında öğretmenler akvaryumu ücretsiz gezebilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin yapması gereken ise Antalya Akvaryum'un resmi internet sitesine girerek kayıt yapma şartını yerine getirmek. Öğretmenleri, öğretmenler gününde unutmadıklarını belirten Antalya Akvaryum İşletme Müdürü İsmail Arık, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize yönelik kampanya yapmak istedik. Kampanya tarihleri içinde ve öncesi web sitemize kayıt yaptıran öğretmenler kampanya süresince akvaryumu ücretsiz gezebilecek" diye konuştu.