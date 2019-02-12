AKUT’tan gönüllülere eğitim

Kaş'ta Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) tarafından gönüllülere navigasyon ve harita okuma eğitimi verildi.

AKUT’tan gönüllülere eğitim
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ULUSLARARASI Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) kapsamında, AKUT Derneğince ekiplerin standardizasyonu için planlanan navigasyon eğitimi, Kaş-Kalkan ekibinin ev sahipliğinde yapıldı. Eğitime Kalkan, Kaş, Fethiye, Antalya ve Alanya’dan 33 gönüllünün oluşturduğu 6 ekip katıldı. AKUT eğitmenleri tarafından gönüllülere harita okuma, pusula kullanma ve GPS-Global Positioning System eğitimi verildi. Eğitimde kendilerine verilen koordinatlarla arazi içerisinde gizlenen 6 noktayı bulan ekipler, GPS kullanımıyla arazide kendi noktalarını belirleme, harita ve pusula yardımıyla kendilerine farklı sıralamada verilen noktalara ve bildirilen konumlara ulaştı. Kalkan bölgesinde hafta sonunda gerçekleşen eğitim başarıyla tamamlandı. Eğitmenlerle tecrübelerini paylaşan ekipler, 2 günlük eğitim sonrası uygulamalı harita ve pusula kullanma konusunda arazide çalışma yaptı. 

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