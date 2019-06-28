AKTOB'un 35 yaş kutlaması

TÖRENE Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, AKTOB'un eski kurucu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

35 YILLIK HİKAYE

AKTOB'u 35 yıl önce şehrine ve ülkesine güvenen insanlar tarafından dikilen bir fidana benzeten Vali Münir Karaloğlu, “Bugün ise o fidan koca bir çınara dönüşmüştür. Beğendiğim güzel bir söz var. 'Hikâyeniz varsa başarırsınız.' Artık Türk turizminin, Antalya turizminin bir hikâyesi var. Ve bu hikâyeyi yazan çok önemli aktörler var. İşte o hikâyeyi yazan en önemli aktörlerden bir tanesi AKTOB'dur. Onu kuran ve bu güne getiren bütün dostlara teşekkür ediyoruz" dedi.

EN İYİYİ DE EN KÖTÜYÜ DE GÖRDÜK

1983'te Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 2.5 milyon olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Bütün Türkiye'ye gelen turist sayısı 2.5 milyonmuş. Rahmetli Turgut Özal döneminde bir vizyonla Türkiye'de turizmde yeni bir atak başlatıldı. Antalya üzerinden ağırlıklı başlayan bu yeni açılımla, bugün ise sadece temmuz ayında Antalya'ya 2.5 milyon turist gelecek. Bu başarıya ulaşmamızda devlet büyüklerimizin, bakanlarımızın, bürokratlarımızın, sektörümüzün değerli turizm temsilcilerimizin çok büyük emeği var. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu. Görevde olduğu 3 yıl içerinde turizmin iyi ve en kötü dönemlerine şahitlik etiğine değinen Vali Münir Karaloğlu, “Antalya 2016'da çok kötü bir sezon geçirdi. 3 yıldır sizlerle beraberiz. Turizmi konuşuyoruz. Sorunlarımızı konuşuyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Biz en kötüyü de gördük. Allah'a hamd olsun 3 yıl içerisinde en iyiyi de görmeyi bize nasip etti. 3 yıl içerisinde 6 milyondan, 16 milyonu konuşan başka bir destinasyon var mıdır bilmiyorum. Biz bunu hep birlikte başardık" dedi.

30 MİLYON TURİST HAYAL DEĞİL

Antalya'da 30 milyon turisti görme hedeflerinin hayal olmadığına vurgu yapan Vali Karaloğlu, trendlerin kaçırılmadığı ve yeni neslin taleplerine uygun yenilikler yapılmaya devam edildiği sürece 30 milyon rakamının çok kolay yakalanabileceğini söyledi. Geçen yıl başlatılan temalı yer uygulamasından çok olumlu geri dönüşleri olduğunu da belirten Vali Karaloğlu, “2 bin yıldır ayakta olan, içinde bulunduğumuz şu muhteşem yapıya bakın. İçinde etkinlikler yapabiliyoruz. Dünyada bu özellikte kaç yapı vardır. Kıymetini bilmemiz lazım. Temalı yer uygulamamıza devam etmemiz lazım. 2019 Aspendos Yılı'dır dememiz yetmez. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Sektörden daha çok destek bekliyoruz. Geçen yıl Perge'de güzel işler oldu. Bu sene Aspendos'la ilgili daha çok şey yapmamız gerekiyor. Bu büyüleyici mekanı aktif kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR ANTALYA MARKASI OLACAĞIZ'

2020'de düzenlenecek EMITT fuarıyla ilgili çalışmaların başladığını ifade eden Vali Karaloğlu, “Antalya'yı büyük bir şemsiye marka olarak tanıtmamız lazım. Antalya'yı tanıtmadan Side'yi, Belek'i, Kemer'i tanıtamayız. Biz önce şemsiye markamızı büyüteceğiz. Daha sonra alt destinasyonlarımızı güçlendireceğiz. Bu sene EMITT fuarında bir koridoru tamamen Antalya koridoru yaparak Antalya'dan fuara katılan hem kamu kurum ve kuruluşlarını, hem belediyelerimizi, hem de şirketlerimizi bir arada toplama arzumuz var. Buna bütün taraflar katkı versinler. Güçlü bir Antalya markasıyla EMITT'te yer alalım. 2020 EMITT'te çok güçlü bir Antalya markasıyla var olmak istiyoruz" dedi. Yurt dışında Moskova Kültür Festivali'ne benzer etkinlikleri çoğaltmak istediklerine değinen Vali Karaloğlu, “Benzer hedef pazarlarda Türkiye Festivali'ne benzer etkinlikler yapmak istiyoruz. Bunu belki İstanbul, Antalya işbirliğiyle güçlendirme isteğimiz var. Ama sektörün desteği olmadan bunu yapma şansımız yok. Sektörün bu ve benzeri etkinlikleri daha çok sahiplenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TURİZMİ 12 AYA YAYACAĞIZ'

Antalya'da geçmişte turizmin 12 ay yaşandığı Kemer ilçesinin artık yazın turizmin yapıldığı, kışın ise kepenklerin kapatıldığı bir destinasyon haline dönüştüğüne vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Bizim mutlaka Kemer ve Side gibi yılın 12 ay canlı ve hareketli destinasyonları tekrar hayata geçirmemiz lazım. Yoksa bizim sezonu 12 aya yayma şansımız yok. Kemer belediye başkanımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Kemer ve Side'den başlayarak bu alt destinasyonları, 12 ay hareketli, otelleri açık olan bir hale dönüştüreceğiz. Kentteki kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerini artırmamız lazım. Şu anda Antalya'da devam eden çok önemli bir spor organizasyonundan çıkıp buraya geldim. Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası. Kent olarak bu ve benzeri organizasyonlara birliğimizi beraberliğimizi ve desteğimizi devam ettirmemiz lazım. Birlik olup Antalya'yı en iyi noktalara yine hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu. AKTOB'un 35'inci yıl dönümü gecesi Aspendos'un mistik havası içinde opera sanatçısı Hakan Aysev'in verdiği konserle sona erdi.