Aksu'dan ilk aday adayı

İŞ insanı Emin Bal (41), Ak Parti'den Aksu Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Ak Parti Aksu İlçe Başkanlığı binasında İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda aday adaylığını açıklayan Bal, özgeçmişinden ve Aksu için geliştirdiği projelerinden söz etti.

16 yıldır inşaat ve sera malzemeleri üzerine Aksu'da faaliyet gösterdiğini belirten Bal, Ak Parti'ye hizmet etmekten gururlu olduğunu söyledi. Tüm ilçelerde Ak Parti'nin birinci parti olarak çıkacağını öngördüğünü belirten Bal, modern bir Aksu'yu Aksulularla birlikte inşa etmek için yola çıktığını söyledi. Bal, Kundu'dan Karaöz'e ilçenin her karışını, alt-üst yapılarını modernize edeceğini söyledi. Aksu'nun önemli konumuna ve zenginliğine rağmen bu güne kadar yeterli hizmeti alamadığına değinen Bal, “Aksumuz bugüne kadar turizmden hak ettiği payı alamadı. Görev verilirse ana hedeflerimden birisi Aksu'yu turizmle entegre ederek, ilçenin turizmde de var olduğunu ispatlamak. Kent meydanı, kültür merkezi, parklar ve spor tesisleri kurarak Aksu'yu daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyorum" dedi. Açıklamasının ardından Emin Bal, aday adaylığı başvuru formunu imzalayıp ilçe yönetimine sundu.

İlk başvurunun Emin Bal tarafından yapıldığını ifade eden İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin, aday adayı sayısının çok olmasını beklediklerini, sayının fazlalığının partinin zenginliğini ve büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.