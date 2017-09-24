Aksoy yangına müdahale etti

AKSU bölgesinde partililerle hafta sonu buluşup sohbet etmek amacıyla parti yönetimiyle birlikte bu bölgede oldukları öğrenilen MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, yangının yerleşim birimlerine gittiğini görünce ekibiyle birlikte itfaiyecilerle birlikte mücadele verdi. Kendilerini ateşin içerisine atarak Barbaros Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına köylülerle birlikte katılan Aksoy, bir itfaiye ekibiyle birlikte alevlerin içerisinde hızla yayılan ateşi yerleşim yerlerine 20 metre kala verdikleri mücadele sonucunda söndürdü. Yerleşim bölgesindeki yangın için soğutma çalışmaları başlatılırken, yangın helikopteri de yüksek yerlerde bulunan ateşi söndürmeye çalıştı. Bölge halkı MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy'u verdiği mücadele ile kahraman ilan ederken, yangının yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürülmesine sevindi. Yangını görür görmez ormanlık alanın içerisine girdiklerini belirten Aksoy, "Bir itfaiyeci mücadele veriyordu. Arkadaşlarımızla birlikte bu görevli arkadaşımıza yardımcı olduk. Kim olsa bunu yapardı. Allah görevli arkadaşlarımızı bu tür felaketlerden korusun. Tek sevincimiz kimsenin burnu kanamadan alevlerin büyümeden söndürülmesi. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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