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Aksoy yangına müdahale etti

Parti çalışmaları nedeniyle Antalya'nın Aksu bölgesinde bulunan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, ormanlık alanda başlayan yangını görünce hemen müdahale etti

Aksoy yangına müdahale etti

Parti çalışmaları nedeniyle Antalya'nın Aksu bölgesinde bulunan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, ormanlık alanda başlayan yangını görünce hemen müdahale etti

24 Eylül 2017 Pazar 20:28
Aksoy yangına müdahale etti
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AKSU bölgesinde partililerle hafta sonu buluşup sohbet etmek amacıyla parti yönetimiyle birlikte bu bölgede oldukları öğrenilen MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, yangının yerleşim birimlerine gittiğini görünce ekibiyle birlikte itfaiyecilerle birlikte mücadele verdi. Kendilerini ateşin içerisine atarak Barbaros Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına köylülerle birlikte katılan Aksoy, bir itfaiye ekibiyle birlikte alevlerin içerisinde hızla yayılan ateşi yerleşim yerlerine 20 metre kala verdikleri mücadele sonucunda söndürdü. Yerleşim bölgesindeki yangın için soğutma çalışmaları başlatılırken, yangın helikopteri de yüksek yerlerde bulunan ateşi söndürmeye çalıştı. Bölge halkı MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy'u verdiği mücadele ile kahraman ilan ederken, yangının yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürülmesine sevindi. Yangını görür görmez ormanlık alanın içerisine girdiklerini belirten Aksoy, "Bir itfaiyeci mücadele veriyordu. Arkadaşlarımızla birlikte bu görevli arkadaşımıza yardımcı olduk. Kim olsa bunu yapardı. Allah görevli arkadaşlarımızı bu tür felaketlerden korusun. Tek sevincimiz kimsenin burnu kanamadan alevlerin büyümeden söndürülmesi. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 20:39
Anahtar Kelimeler:
Antalya İl Başkanı Mustafa AksoyAntalyaAksuParti
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