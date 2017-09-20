Aksoy ve ekibi sahaya indi

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya’yı karış karış dolaşmaya devam ediyor. Döşemealtı, Konyaaltı, Kumluca, Aksu, Serik, Manavgat ve Gazipaşa olmak üzere 7 ilçede toplam 61 mahalle muhtarıyla görüşen Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden Antalya merkez ve en ücra köşelerdeki vatandaşlarımıza ulaşarak sorunlarını dinledik. Tüm mesaimizi vatandaşlarımıza adayarak Antalya’mızın sorunlarını birebir yaptığımız görüşmelerle rapor haline getirip acil gündeme gelmesi gerekenleri kısa sürede hallettik, diğer konuları da zaman içerisinde çözüp takipçisi olduk. Saha çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.