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Akşener Antalya'da konuştu: Bu ülkeyi bayram sofrasına oturtmak hayalimiz var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, halen vazgeçmediği bir hayali olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi bayram sofrasına oturtmak hayalimiz var. Allah nasip ederse, ülkeyi demokrasi, adalete, ekonomik zenginliğe, kuvvetler ayrılığına kavuşturacağımıza inanıyorum. Bayram sofrasına bu ülkeyi oturtacağımıza inanıyorum. Bayram sofrasında sofraya aynı kol mesafesinde eşit yemeğe ulaşır. Bir dakika bile vazgeçmediğim hayalimiz budur" dedi.

ANTALYA 23.11.2019, 12:49
Akşener Antalya'da konuştu: Bu ülkeyi bayram sofrasına oturtmak hayalimiz var
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kemer'de düzenlenen 1. Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. İYİ Parti'li belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Meral Akşener, kısa zamana çok şey sığdırdıklarını anlatarak, "Partiyi birlikte kurmasaydık, 24 Haziran seçimleri nasıl olurdu? Erdoğan nasıl bir farkla kazanırdı? 31 Mart'ta İYİ Parti'nin işbirlik teklifi olmasaydı, bazı büyükşehirleri kazanmak mümkün olmayabilirdi. Siz her biriniz uzun ve meşakkatli bir yolculukla geldiniz, yorulmadınız, yıkılmadınız. O yolculuğu sürdürdünüz. Türkiye'de bir şey değişecek, her şey değişecek demiştik. Gerçekten değişti. Türkiye'ye iyi gelecek demiştik, gerçekten iyi geldiniz. Mızmızlık yapmayı, ağlanmayı sevmeyen bir insanım. Dayak yerim posta yemem ağabeyi geleneğinden geldiğim için" dedi.

POLİSLER GELECEK DİYE EV TEMİZLEMEKTEN YORULDUM

Küçücük bir şeyden, bugün ayağına taş değenlerin şikayet edebildiği bir harekete dönüştüklerini belirten Akşener, "Biz neler yaşadık? Haftada bir benim tutuklanmam söz konusu oldu. Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye. Bunları aşa aşa geldik" diye konuştu.

5 MİLYONUN VEBALİ ÜSTÜMÜZDE

İYİ Parti olarak 24 Haziran seçimlerinin tadını çıkaramadıklarını dile getiren Meral Akşener, sözlerine şöyle devam etti:"Halbuki 25 Ekim'de kurulduk. 1 Nisan'da kongremizi yaptık. Jet hızıyla seçime gidildi. Şartları biliyorduk, inanılmaz baskılar, tehditler yapıldı. Biz önce Allah'a sonra milletimize güvendik. Öyle bir hikaye yoktur. 25 Ekim ile 24 Haziran arasında cep delik, cepken delik, korkudan bağış yapan yokken biz başardık. 5 milyon seçmenin hangi şartlarda oy verdiğini sonradan anladık. Markette bir kadın beni sarsarak 'şımarmayın' dedi. 5 milyon insanın vebali olduğu bir siyasi hareketiz."

'ANKET ŞİRKETLERİ PARLAMENTER SİSTEMİ SORMAYA BAŞLADI'

31 Mart seçimlerine gidilirken ittifak teklifini kendilerinin yaptığını anlatan Akşener, teklifi götüren taraf oldukları için pazarlık payı düştüğünü söyledi. Akşener, "Türkiye mi, partimiz mi sorusu ile karşı karşıya idik. Bizim iddiamız Türkiye'ye nefes aldırmaktı. Tek adam rejiminin ülkenin hayrına olmadığını anlatmak istedik. İYİ Parti algı operasyonlarında çatlak yaratan tek siyasi harekettir. İki aydır anket şirketleri, parlamenter sistemi vatandaşa soruyorlar. Biz ısrarla devam ederek, geri adım atmadan, akla uygun bir dille sorduğumuz için, sorulmaya başlandı. Parlamenter sistem olması gereken diyenlerin ilk aydaki oranı yüzde 52, ikinci ayda yüzde 63. Türkiye'de algıları perişan ediyorsunuz" diye konuştu.

'BALIKESİR'E ÇOK ÜZÜLDÜM, MUŞ'A ÇOK SEVİNDİM'

Meral Akşener, "Balıkesir'in kaybında oturup, ağladım. Mersin'deki malum hadisede kendime gelemedim. Ama en mutlu olduğum şey, Türkiye'nin her bölgesinden ilçe belediyesi bile olsa çıkarmamız olması. En çok Muş'a sevindim" dedi.

HALEN VAZGEÇEMEDİĞİM HAYALİM VAR

İYİ Parti'nin 82 milyonun bir üçüncü seçeneği, gözünü çevirebileceği bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Halen vazgeçmediğim bir hayalimiz var, bu ülkeyi bayram sofrasına oturtmak. Allah nasip ederse, ülkeyi demokrasi, adalete, ekonomik zenginliğe, kuvvetler ayrılığına kavuşturacağımıza inanıyorum. Bayram sofrasına bu ülkeyi oturtacağımıza inanıyorum. Bayram sofrasında sofraya aynı kol mesafesinde eşit yemeğe ulaşır. Bir dakika bile vazgeçmediğim hayalimiz budur. O sofrada maraza yoktur, kıyafetinizden, oturuşunuzdan, bulunduğunuz şehirden dolayı kaş göz oynamaz. Türkiye'nin ihtiyacı da budur. Bunu da yapabilecek tek siyasi hareket İYİ Parti hareketidir."

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE UYARI: GÖZ YUMMAYACAKSINIZ

Belediye meclis üyelerine uyarıda bulunan Meral Akşener, "Sizden istediğim tek şey var. Hiçbir belediye başkanının zenginleşmesine göz yummayacaksınız. Yakınlarının zenginleşmesine göz yummayacaksınız. Vatandaşa verilen sözlerin takipçisi olacaksınız. Hakkaniyet, adalet liyakat ve ortak akıl gibi konularda rüşvet, akraba kayırma gibi konularda toz zerresi kadar taviz vermeyeceksiniz. Çünkü bugünkü iktidarın bu kadar seneler boyu iş başı kalmasının sebebi, yiğidi öldür hakkını yeme, yerel yönetimlerde başlangıçta ortaya koyduğu bu saydığım performanstır" diye konuştu.

#İYİ Parti Genel Başkanı #Meral Akşener #Antalya #Kemer #1. Yerel Yönetimler Çalıştayı
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