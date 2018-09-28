Akseki’de aşure etkinlikleri

AKSEKİ'DEKİ ilk aşure etkinliği Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlendi. Etkinliğe Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan aşure etkinliğinde okula davet edilen misafirlere aşure ikram edildi.

Akseki’nin Taşlıca Mahallesinde Aşure Günü dolayısıyla mahalle halkı tarafından aşure ikramında bulunuldu.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Muharrem ayının içerisinde yer alan Aşure Günü dolayısıyla Taşlıca Mahallesi tarafından hazırlanan bu etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Muharrem ayı ve aşure gününün İslam ve insanlık tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Nasır, "Böyle manevi günler birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemizi sağlıyor. Muharrem ayının ve Aşure ayının bolluk, bereket ve esenlik getirmesini yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Taşlıca mahallesinde Fatih Camii bahçesinde 600 kişiye aşure ikram edildi.