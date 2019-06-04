Akseki Kaymakamı Nasır, trafik denetimlerini inceledi

AKSEKİ Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Antalya- Konya kara yolundaki trafik denetimlerini inceledi. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kara yolundaki ekiplerin bayramlarını kutlayan Nasır, sürücülerle sohbet etti.

Nasır, sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti.

Bayram süresince denetimlere devam edeceklerini aktaran Nasır, Antalya'ya gelen misafirlerin huzurlu ve güvenli bir bayram tatili geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Nasır'a, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da eşlik etti.