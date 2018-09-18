Akseki Cevizli’de asfalt hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki’nin Cevizli Mahallesi mezarlık yolunu asfalta hazırlıyor. 

Akseki Cevizli’de asfalt hazırlığı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kentin dört bir yanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir alt yapı ekipleri, Akseki’nin Cevizli Mahallesi girişindeki mezarlık yolunda çalışma yapıyor. Vatandaşların mezarlığa ulaşımını kolaylaştırmak için seferber olan ekipler, yol boyunca bozuk olan yerleri düzelterek, tekrar sıkıştırdı. Ekipler devamında filler sererek, mezarlık yolunu asfalta hazırlamış oldu. Yol üzerinde inceleme yapan Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akdemir, yolun kısa zaman içinde asfaltlanacağını söyledi. 

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