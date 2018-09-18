AKSDER açıldı

MURATPAŞA ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki AKSDER'in yönetim ofisi, dernek başkanı Yekta Başeğmez ve yönetim kurulu üyeleri Hülya Kırıcı, Onur Uğurbaş, Hidayet Ceylan, Alperen Kozak, Ozan Karaytuğ, Burak Akçay, Eyüp Avcı, Tunay Kalmış ve Aydemir Tuncer'in kurdele kesmesiyle açıldı. AKSDER Başkanı Yekta Başeğmez, dernek çatısı altında oluşturulacak Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği korolarının çalışma yapacaklarını, müzik, halk dansları, resim ve fotoğrafçılık eğitimleri verileceğini belirtti. Başkan Başeğmez, "Antalya'nın kültür-sanat yaşamına katkıda bulunacağız. Kültür-sanat ile ilgilenen çocuk, genç ve yetişkinleri derneğin faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz" dedi.



Yönetim kurulu üyelerinin pasta kesmesiyle devam eden törenin ardından, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden bu yıl mezun olan Alibey Topal ile Gamze Dalabaşman'ın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.