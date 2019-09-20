AKSAV yönetim kurulu istifa etti

ANTALYA'DA Hasan Subaşı döneminde, Altın Portakal Film Festivali'ni düzenlemesi amacıyla kurulan AKSAV yönetim kurulundaki 6 isim istifasını verdi. 2014 yılında Menderes Türel döneminde veto yiyen AKSAV, Muhittin Böcek döneminde de bu vetodan kurtulamadı. AKSAV Başkanı Tufan Dağıstanlı, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde vakfın dışlandığını söyledi. 2014 yılından bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimini beklediklerini dile getiren Dağıstanlı, “Büyükşehir'de yönetim değişti ama 5,5 aydır Muhittin Böcek'ten randevu alamadık. Böcek'in vakfı istemediğine yönelik duyumlar alıyoruz. Biz de yönetim kurulu olarak istifamızı verdik. Belediye sahip çıkmaz ise vakfın yaşama şansı yok" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'E KIRGINIZ

Vakfın borcu olmadığını dile getiren Dağıstanlı, Büyükşehir Belediyesi'nden alacakları olduğunu, buna yönelik Yargıtay'da devam eden bir dava olduğunu söyledi. Dağıstanlı, Konyaaltı, Döşemealtı, Muratpaşa ve Büyükşehir belediyelerinin de aralarında bulunduğu 117 kurucu üyenin oluşturduğu vakfın büyükşehirden gecikme faizleriyle 3 milyon alacağını olduğunu kaydetti. Dağıstanlı, “6,5 milyon lira bütçesi olan bir vakıftı. Taşınmazlarımız var, bunlar da Büyükşehir'de. 25 büyük altın portakal heykelimiz var. Festivallerde kullanılan Hollanda'dan getirilen bir kuyruk piyano var. Büyükşehir'e kırgınız, Antalya'ya hizmet eden bir vakıf. Kişisel rahatsızlıklar olabilir, kişiler gelip geçicidir ama vakıf kalıcıdır. Bu kalıcılığı sağlamak da kurumların işidir. Türkiye sinemasına hizmet etmiş bir vakfın dışlanmasını kabul etmiyorum" diye konuştu.