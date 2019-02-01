AKMEK’de 2018 yılında 68 branşta, 101 farklı kurs açıldı

ANTALYA Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK), birbirinden farklı alanlarda açtığı kurslar ile kadınlara meslek edinme imkanı sunuyor. Hobi ve meslek edindirme amaçlı açılan kurslar, 2018 yılında 20 merkezde, 68 branşta 101 farklı kurs açarak, binlerce kadına iş kapılarını araladı. Meslek, sanat, bilgisayar, yabancı dil, sosyal ve kültürel olmak üzere 5 alanda kurs açan AKMEK’in 2018-2019 ikinci dönem kurs kayıtları da başladı. Her yıl binlerce kişiye sosyalleşme ve yetenek geliştirme imkanı sunan kurs merkezi, bu dönemde de binlerce kişiyi meslek sahibi yapacak.



'HANIMLAR İÇİN SOSYALLEŞME ORTAMI OLUŞUYOR'

AKMEK’in sadece sanat ve meslek öğreten bir yer olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “AKMEK kurslarımız girişimci hanımlarımızın da önünü açıyor. Bir çok başarı hikayelerine örnek olan kurslarımız, bugüne kadar binlerce kadınımıza da meslek kapılarını araladı. AKMEK kültür gezileri, sağlık taramaları, anne ve çocuk sağlığı bilgilendirmesi, çeşitli alanlardaki seminerleriyle özellikle hanımlar için sosyalleşme ortamı oluşturmaktadır.“ dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınların el emeği göz nuru ile ortaya koydukları eserleri de DokumaPark’ta açtıkları Sanat Sokağındaki El Emeği Çarşısı’nda sergilendiğini ve bunun AKMEK için önemli bir çalışma olduğunun altını çizdi.