AKM'de 'Antalya' yerine 'Atatürk'

11 Kasım'da gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki binaya Atatürk Kültür Merkezi adının verilmesiyle ilgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Mecliste alınan kararın ardından Başkan Muhittin Böcek'in talimatı ile Atatürk Kültür Merkezi tabelası binaya asıldı. 30 yılı aşkın süredir Antalya'nın kültür ve sanat hayatına hizmet veren bina, halk arasında daha çok Atatürk Kültür Merkezi olarak biliniyordu. Yapılan değişiklikle bu karışıklığın da önüne geçilmiş oldu.

ATASEM VE ATABEM

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi'nin yaygın eğitim kurumu Antalya Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nın (ASMEK) ismi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) olarak değiştirildi. Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri (AKBEM) de artık Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) olarak hizmet verecek.

'ATATÜRK'ÜN İZİNDEYİZ'

Başkan Muhittin Böcek, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Her zaman Atatürk'ün izinde olmaya, onun 'Dünyanın en güzel kenti' dediği Antalya'mıza en iyi hizmeti layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Zaten vatandaşlarımız arasında Atatürk Kültür Merkezi olarak bilinen kültür merkezimizin adını meclis kararıyla da onamış olduk. Antalyalı hemşerilerimize hayırlı olsun. Her konuşmamın sonunda söylediğim, 'Atatürk'le kalın, Cumhuriyetle kalın, sevgiyle kalın' söylemimiz sözde değil özdedir. Antalyalı hemşerilerime destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.