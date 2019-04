AKM bahçesine zeytin, çam, portakal fidanı diktiler

ÇEVRESEL tehlikelere dikkat çekmek amacıyla kutlanan 22 Nisan Dünya Günü'nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cities4Forests'ın çatısı altında faaliyet gösteren One Tree Planted (Bir Dikili Ağaç) kuruluşunun desteğiyle ile ağaç dikim etkinliği düzenlendi. AKM bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, çevre dostu kadın gönüllüleri, 60 + Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın konseriyle başlayan etkinlikte konuşan Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı, “Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her köşesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yeşil alanların ve ağacın korunup sayısının arttırılması için gayret gösteriyoruz. Bu kapsam da Cities4Forests'ın çatısı altında faaliyet gösteren One Tree Planted kuruluşunun desteğiyle temsili olarak ağaçlarımızı dikeceğiz" dedi. Etkinlik kapsamında bahçeye zeytin, çam ve portakal fidanlarının dikimi gerçekleşti.

ÇEVRECİ KURULUŞ

Uluslararası Cities4Forests (Ormanlar İçin Şehirler Birliği); şehirlerde iklim değişikliği ile mücadele etmeyi, havzaları ve biyoçeşitliliği korumayı ve vatandaşlar için refah seviyesini arttırmayı hedefliyor. Ayrıca, ormanları şehir gelişim planlarına ve programlarına entegre etmeyi, orman tahribini azaltmayı, ormanları restore etmeyi (şehirlere daha fazla ağacın dahil olması) ve ormanları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. One Tree Planted (Bir Dikili Ağaç) ise Cities4Forests çatısı altında, dünyayı yeniden ağaçlandırmak ve ağaçların önemi konusunda eğitim, farkındalık ve sorumluluk sağlamak amacıyla yola çıkmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yer alıyor.