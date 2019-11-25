AKHEM'in projesi onaylandı

POLONYA Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Critical Thinking for Seniors' adlı 'Erasmus+ Projesi'nin başlangıç toplantısı, Polonya'nın Rzeszow kentinde yapıldı. Toplantıya Polonya, Estonya, Fransa, İtalya ve Türkiye'den 6 ortak kurumun temsilcileri katıldı. Antalya'dan da AKHEM Müdürü Kenan Yavuz, müdür yardımcıları Fedai Yaman, Erdal Karataş, İngilizce öğretmeni Dr. Ozan Yılmaz toplantıda yerini aldı. Proje ile ilgili ilk toplantıda AKHEM'in onaylanan 'Yetişkinlerde Eleştirel Düşünme ve Medya Okur Yazarlığı' adlı projesi gündeme alındı, projenin detayları anlatıldı. AKHEM Müdürü Kenan Yavuz, projenin 2021 yılı sonuna kadar uygulanacağını, toplantının ikincisinin 2020 yılının Mayıs ayında Antalya'da düzenleneceğini, 5 ülkeden 18 eğitimcinin katılacağını açıkladı.