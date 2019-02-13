AKHEM'den 'bez torba' kampanyası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi (AKHEM) personeline bez alışveriş torbası dağıttı.

AKHEM'den 'bez torba' kampanyası
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AKHEM bünyesinde çalışan personel ile kurs merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin bir araya geldiği törende, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin, diğer plastik atık maddelerin doğaya verdiği zarar anlatıldı. AKHEM Müdürü Kenan Yavuz daha sonra hazırlatılan bez alışveriş torbalarını çalışanlara dağıttı. Yavuz, "Amacımız; çevreyi koruma bilincimizin gelişmesine katkıda bulunmayı, çevresel risklerin azalmasını sağlamayı, israfın önüne geçmeyi, duyarlı tüketici duygusuna sahip olmayı hedef edinmek" dedi.

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