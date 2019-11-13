AKHAV'dan 23 yıllık desteğe onur plaketi

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Gülşen Erdoğan, 23 yıl önce kuruluş aşamasında destek verdiği ve ardından maddi bağışta bulunduğu AKHAV'ı ziyaret etti. Ankara'dan gelen Erdoğan, vakfın son yıllarda yaptığı çalışmalarla ilgili AKHAV Başkanı Duran Canatan'dan bilgi aldı.AKHAV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Tıraş'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Gülşen Erdoğan, vakıftan övgüyle söz ederek, “Burası bilime ve insanlığa hizmet eden değerli bir vakıf. 23 yıldır gönül rahatlığıyla vakfa destek veriyoruz. Duran hocamızın vakfın başında olması vakıf adına büyük şans" dedi.AKHAV Yönetim Kurulu Başkanı Duran Canatan ise Gülşen Erdoğan ailesi ile 1986 yılında, Elbistan'da TÜBİTAK destekli bir proje çalışması sırasında tanıştıklarını belirterek, “Erdoğan ailesi o günden bugüne desteklerini hep sürdürdü. Sayın Gülşen Erdoğan hanımefendi emekli olmadan önce diğer Yargıtay üyelerinin de destekte bulunmasına yardımcı oldu. Bu bağışların örnek olmasını diliyoruz. Çünkü vakıf bağışlarla yaşıyor ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlıyoruz" diye konuştu. Canatan, Erdoğan'a vakfa desteklerinden dolayı onur plaketi verdi.