Akdenizli Noel Baba Heykeli yerine konacak

DEMRE Noel Baba Meydanı'na, 2009 yılında yerleştirilen 'Akdenizli Noel Baba Heykeli ve 1990'lı yıllarda Rus heykeltraşlar tarafından yapılan sanat eserleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce yapılan düzenleme çalışmaları sırasında yerinden kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasından sonra yerine konulması istenen heykeller bulunamadı. Vali Münir Karaloğlu, heykelin bulunarak yerine konulmasını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de Demre ziyareti sırasında konuyu gündeme getirmesi üzerine heykelin bulunması için çalışma başlatıldı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yapılan çalışmalar sonunda heykeli belediyeye ait bir depoda bulduklarını söyledi. Heykelin konulacağı Noel Baba Meydanı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı olduğunu belirten Başkan Kocakaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'le konuyu görüştüm. Kendisi en geç iki hafta içinde belediye yetkililerinin Demre'ye geleceğini, heykelin konacağı yerin uzmanlarla birlikte tespit edileceğini, heykelin ve diğer sanat eserlerinin yeniden meydana konulacağını söyledi" dedi.