Akdeniz YÖREX'te
Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 23-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 81 ilin el emeği göz nuru ürünlerini buluşturacak.
ATB Başkanı Ali Çandır, Akdeniz’in Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bölge oda ve borsalar ile firmaların destek ve katılımıyla YÖREX’te yöresel ürünlerin ziyaretçiyle buluşacağını söyledi. Ali Çandır, Burdur’un ceviz ezmesi, şiş köftesi, Melli inciri, Bucak sahlebiyle, Isparta’nın gül ürünleri, elması, ekmeği, halısı, Yalvaç deri ürünleri, Yalvaç hamursuzu, Yalvaç manda kaymağıyla, Antalya’nın Alanya avokadosu, tavşan yüreği zeytini, piyazı, Döşemealtı el halısı, Alanya hülüklü çorbası, Finike portakalı, Korkuteli karyağdı armudu, muzu, Manavgat susamı ve tahiniyle YÖREX’te yer alacağını kaydetti. Ali Çandır, Kahramanmaraş’ın yemenisi, biberi, dondurması, çöreği, Antakya’nın çökeleği, künefesi, Hatay ipeği, salçası, baharatları, defne sabunuyla, Mersin’in Anamur muzu, Mut zeytinyağı, cezeryesi, Tarsus şalgamıyla, Osmaniye’nin yer fıstığıyla, Adana’nın kebabı, şalgamıyla YÖREX’te ziyaretçiyle buluşacağını aktardı. Çandır, YÖREX’e girişin ücretsiz olduğunu belirterek, “Özellikle çocuklarımız YÖREX’i görmeliö dedi.
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