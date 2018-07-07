Akdeniz Üniversitesinde, turizm sektörü işbirliği toplantısı

TURİZM sektöründe eğitimli personel açığının kapatılmasında üniversite ve sektör işbirliğinin artırılmasının ana gündem olarak belirlendiği toplantıya POYD Başkanı Hakan Duran, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Spor Turizmi Birliği Başkanı Şamil Yaşacan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Turizm Etkinlikleri ve İşletmecileri Birliği Başkanı Cem Karaca, ALTİD Başkanı Burhan Şili, Turizm Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

SEKTÖRÜN İHTİYACINA UYGUN SERTİFİKA PROGRAMLARI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, başta turizm öğrencileri olmak üzere tüm üniversite öğrencilerinin turizm sektörüyle buluşturulması için her yıl Turizm Fakültesi bünyesinde istihdam fuarı düzenlendiğini, bu faaliyetin 2019 yılından itibaren üniversite genelinde yapılmasının turizm sektörüne sağlanan istihdam katkısını artırabileceğini vurguladı. Ayrıca turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu istihdam alanlarına göre sertifika programlarının organize edilmesi ve üniversite öğretim üyelerinin bu eğitim programlarına eğitimci olarak destek vermesinin önemli katkı sağlayacağını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR, KÜLTÜREL, ALTERNATİF TURİZM…

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, turizm sektörünün önceliklerine göre geliştirilen mevcut projeler ve araştırma faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek, gelecekte de sektörün öncelikli ihtiyacı olduğu konularda çalışmaların yapılabileceğini vurguladı.

Toplantıda sürdürülebilir turizm gelişimi, kültürel mirasın korunması ve alternatif turizm imkân ve olanaklarının geliştirilmesinde turizm sektörü ve üniversitenin proje bazlı çalışması, özellikle alternatif turizmin gelişimi için üniversitenin araştırma ve ürün geliştirme konularında destek vermesi gerektiği fikri tüm paydaşlar tarafından destek gördü.

ARAŞTIRMA PROJELERİNE VE İSTİHDAMA ÖNCELİK VERİLECEK

Öncelikli araştırma ve proje alanlarının belirlenmesi konusunda üniversitenin turizm araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması için tüm katılımcıların destek vermesi, koordinasyon içinde çalışmasının kararlaştırıldığı toplantıda, üniversite öğrencilerinin turizm sektöründe istihdamının artırılmasının önündeki sorunların tespit edilmesine yönelik araştırmaların yapılması konusunda da karar alındı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 22:35