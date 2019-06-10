Akdeniz Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

YOĞUN bir çalışma döneminin ardından bir akademik yılın daha sonuna geldiklerini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, “Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bu emeklerimizin karşılığında öğrencilerimizi başarıyla mezun etmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemizde yaklaşık 76 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu yıl 11 bin öğrencimizi mezun edeceğiz. Bir yanımız onlar adına mutlu ve gururlu, bir yanımız da öğrencilerimizden ayrılmanın hüznü var.” diye konuştu. Mezun olacak öğrenciler için 14 Haziran Cuma günü düzenlenecek mezuniyet töreninde öğrencilerin coşkusuna sevilen sanatçı Funda Arar’ın mezuniyet töreni konseriyle eşlik edeceğini ifade eden Rektör Ünal, başarılı bir eğitim hayatı sonunda coşkulu bir törenle öğrencilere veda edeceklerini belirterek mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mezuniyet töreninde aileler ve akademisyenler de öğrencilerin bu mutlu ve heyecanlı günlerinde onları yalnız bırakmayacak.