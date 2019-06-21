Akdeniz Üniversitesi ve SunExpress arasında protokol

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Yönetim Kurulu Odasında gerçekleştirilen protokol törenine Rektör Mustafa Ünal, rektör yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar ve Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, AKHUMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Gülmez, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, İnsan Kaynakları Direktörü Yasin Öztürk ve İnsan Kaynakları Grup Müdürü Yiğid Acar katıldı. Törende Rektör Ünal, "Eğitim-öğretim ve uygulama alanında işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşma ile bilimsel ve uygulamaya dönük bilgi ve deneyimlerin paylaşılması sonucu elde edilen yeni bilgi ve kazanımlar ile ulusal ve uluslararası düzeyde ortak faaliyetler ve yeni işbirliği alanları yaratmak temel amaçlarından hareketle gerçekleştirdiğimiz protokolümüzün öğrencilerimiz başta olmak üzere her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise AÜ ile gerçekleştirilen bu işbirliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, “Havacılık sektöründeki nitelikli insan kaynağı açığı her geçen büyüyor. Gelişen, büyüyen sivil havacılık sektörü ile birlikte bu açığı kapatacak bu işbirliklerinin olması, Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan SunExpress için oldukça değerlidir" diye konuştu. SunExpress'in yılda ortalama 100 pilotu kadrosuna kattığını dile getiren Çalışkan, şöyle dedi: "Türkiye geneline baktığımızda ise yıllık pilot ihtiyacı 800'ün üzerinde. Bugün pilot olmak için gerekli eğitim ve kursların alınması şart. Bunu da yapan özel okullar var. Bu okulların da maliyeti oldukça yüksek ve adayların önlerinde mezun olduktan sonra iş aramak gibi zorlu bir süreç var. AKHUMER ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, öğrencinin cebinden hiç para çıkmayacak ve her türlü maliyet SunExpress tarafından karşılanacak. Adaylar eğitimini başarıyla bitirdikten sonra pilot olabilecek ve hepsinden önemlisi eğitime başladıklarında SunExpress'te işleri hazır olacak. Ayrıca, eğitim sırasında da kendilerine maaş ödemesi yapılacak ve de SunExpress çalışanı olarak her türlü haklara sahip oluyorlar."