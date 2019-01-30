Akdeniz Üniversitesi'nin gururu UNIFM oldu

AKDENİZ Üniversitesi Radyosu geçen yıl 2. olduğu Müzikonair yarışmasında bu yıl işi şansa bırakmayarak birincilik için tüm öğrencilerle birlikte organize bir çalışma yürüttü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın da destek verdiği kampanya sonunda UNIFM91.3 ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 2000 yılında kampüsteki Atatürk Konferans Salonu’ndan FM Bandı 91.3 frekansından yayın hayatına başlayan Üniversite FM, her yıl onlarca radyocu adayı öğrencinin program yaptığı, sesini kullanmayı öğrendiği ve diksiyonunu düzelttiği bir mekana dönüştü. Programcı adayı öğrenciler, kendilerini geliştirme fırsatı sunan radyolarıyla aralarında çok sıkı bir bağ olduğunu söylüyor. Kazandıkları her ödülün kendilerini motive ettiğini ifade eden öğrenciler, kendilerini geliştirmek ve Akdeniz Üniversitesi’ne yeni ödüller kazandırmak için UNIFM91.3’ten tüm Antalya’ya mutluluk yaymaya devam edeceklerini dile getirdiler.