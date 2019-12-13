Akdeniz Üniversitesi'ne 'Yeşil Kampüs' tescili

DÜNYA genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmaları için bir ölçme ve değerlendirme sistemi olan UI Green Metric'e bu yıl ilk defa başvuran Akdeniz Üniversitesi, kampüslerinin yeşillendirilmesi ve sosyal destek konuları, çevreye duyarlılık, yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve eğitim-öğretimde sürdürülebilir gelişim, sürdürülebilirlik araştırmaları gibi alanlarda değerlendirilerek bu başarıya imza attı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, UI Green Metric'in, dünyadaki seçkin üniversitelerin çevre ve sürdürülebilirlik adına yaptıkları faaliyetleri uluslararası platformda her yıl sıralayan bir ölçme-değerlendirme sistemi olduğunu söyledi. Rektör Ünal, "Yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma konu başlıklarındaki faaliyetlerimizle 2019 yılı başvurumuzu gerçekleştirdik. İlk kez katıldığımızı gözönüne aldığımızda üniversitemizin sürdürülebilirlikte kalite açısından elde ettiği sıralama son derece önemlidir. Ayrıca Wageningen (Hollanda), Oxford (İngiltere) ve California, Davis (Amerika) üniversitelerinin ilk üçte yer aldığı UI Green Metric 2019 sıralamasında başvuru yapan 780 dünya üniversitesi arasında 289'uncu olarak 491 üniversiteyi geride bırakmamız, önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer alabileceğimizin iyi bir göstergesi olmuştur" dedi. Yükseköğretimde kalite göstergelerinden biri olan sürdürülebilir yeşil kampüs yolundaki çalışmaların önemine dikkat çekerek, elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini ifade eden Rektör Ünal, “Bu sonucun, çevre ve sürdürülebilirlik adına 'Yeşil Üniversite' olma yolundaki hedeflerimize ulaşmak için üniversitemizi akademisyenlerimizden, idari personelimize ve öğrencilerimize kadar herkesi teşvik edeceği kanaatindeyim" dedi.Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Şule Orman ise yoğun çalışma sonucunda ilk defa UI Green Metric başvurusu yapıldığını belirterek, Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararasılaşmasına katkı sağlayacak UI Green Metric sıralamasında, önümüzdeki yıllarda daha üst noktalarda yer almak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Prof. Dr. Orman, “Bu başarıya ulaşmamızda her zaman destek olan başta Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Ünal olmak üzere ve diğer rektör yardımcılarımıza, idari daire başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

'YEŞİL ÖLÇÜM' SİSTEMİ

UI Green Metric; Dünyadaki üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren bir 'Yeşil Ölçüm' sistemidir. Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan UI Green Metric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite, bu konulardaki başarıları doğrultusunda aldıkları toplam puanlara göre sıralanmakta ve sürdürülebilirlik yöntemlerinin geliştirilmesi için teşvik edilmektedir.