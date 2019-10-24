Akdeniz Üniversitesi'ndeki atıklar sanat eseri oldu

AKDENİZ Üniversitesi'nde geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılan nesnelerin yeni ve farklı bir anlam üzerinde inşası ile gerçekleşen Atıktan Sanata Heykel Sergisi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde açıldı. Sergi açılışına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim'in yanı sıra, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükyol ve Dr. Öğr. Üyesi Kezban Sönmez, Konyaaltı Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Batı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sergi, sanatseverlerden tam not aldı.Serginin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Gülay Özbilim, sanatın dönüştürme gücünün insanı hayrete düşürdüğünü söyledi. Dekan Özbilim, “Sanat kelimesiyle yan yana düşünemeyeceğimiz materyaller ve konular bu sergi ile sanat eserlerine dönüşüp karşımıza çıkıyor. Tıp Fakültesi öğrencilerinin toplumsal destek projesi kapsamındaki duyarlılıklarıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin insanı kendilerine hayran bırakan yeteneği ve hayal gücü atık malzemeleri, yani çöpe attığımız gündelik eşyaları sanat eserleri haline getirmiştir" diye konuştu. Kolektif işbirliğinde öğretim elemanları ve öğrencilerin, çöp olarak değerlendirilen objeler ile canlı eserler oluşturduğunu ifade eden Dekan Özbilim, özellikle gençlerin dünya genelinde doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve gelecekle ilgili endişelerin artmasına karşı gösterdikleri yaklaşımın takdire şayan olduğunu ve atık nesne ile ilgili çalışmaların tek bir seferlik değil, sürekli gündemde tutulması gerektiğini söyledi.