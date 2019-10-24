banner449

banner552

banner481

banner472

Akdeniz Üniversitesi'ndeki atıklar sanat eseri oldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplumsal Destek Proje Koordinatörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü işbirliği ile 'A'tıp Geçme Çevreyi Üzme' sloganıyla 'Atıktan Sanata Heykel' sergisi düzenlendi.

ANTALYA 24.10.2019, 11:46
Akdeniz Üniversitesi'ndeki atıklar sanat eseri oldu
banner404

AKDENİZ Üniversitesi'nde geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılan nesnelerin yeni ve farklı bir anlam üzerinde inşası ile gerçekleşen Atıktan Sanata Heykel Sergisi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde açıldı. Sergi açılışına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim'in yanı sıra, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükyol ve Dr. Öğr. Üyesi Kezban Sönmez, Konyaaltı Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Batı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sergi, sanatseverlerden tam not aldı.Serginin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Gülay Özbilim, sanatın dönüştürme gücünün insanı hayrete düşürdüğünü söyledi. Dekan Özbilim, “Sanat kelimesiyle yan yana düşünemeyeceğimiz materyaller ve konular bu sergi ile sanat eserlerine dönüşüp karşımıza çıkıyor. Tıp Fakültesi öğrencilerinin toplumsal destek projesi kapsamındaki duyarlılıklarıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin insanı kendilerine hayran bırakan yeteneği ve hayal gücü atık malzemeleri, yani çöpe attığımız gündelik eşyaları sanat eserleri haline getirmiştir" diye konuştu. Kolektif işbirliğinde öğretim elemanları ve öğrencilerin, çöp olarak değerlendirilen objeler ile canlı eserler oluşturduğunu ifade eden Dekan Özbilim, özellikle gençlerin dünya genelinde doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve gelecekle ilgili endişelerin artmasına karşı gösterdikleri yaklaşımın takdire şayan olduğunu ve atık nesne ile ilgili çalışmaların tek bir seferlik değil, sürekli gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

#Akdeniz Üniversitesi #sanat eseri #atık
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
İmsak 05:47
Güneş 07:07
Öğle 12:46
İkindi 15:48
Akşam 18:16
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545