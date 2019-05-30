Akdeniz GSF'de mezuniyet sevinci

MEZUNİYET töreni Olbia Güzel Sanatlar Galerisi'nde ve GSF fuayesindeki mezuniyet sergilerinin açılışıyla başladı. Sergide Resim, Seramik, Heykel, Grafik, Fotoğraf, Sinema-tv, Müzik, Temel Eğitim, Geleneksel Türk Sanatları, Moda ve Tekstil Tasarımı, Sahne Dekorları ve Kostüm, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı bölümlerinin son sınıf öğrencilerinin eserleri yer aldı. Müzik bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi eşliğinde sergilenen eserleri inceleyen GSF Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, bölüm başkanları, akademisyen ve öğrencilerle sohbet etti, eser hakkında bilgi alarak öğrencileri ve akademisyenleri çalışmalarından dolayı kutladı.



OLBİA'DA KONSERLİ TÖREN



Olbia Açık Hava Tiyatrosu'ndaki törende konuşan Prof. Dr. Osman Eravşar, "Özel bir an için şu an hepimiz bir aradayız. Türkiye'nin en güçlü, gelişime, değişime açık olan üniversitelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oluyorsunuz. Mezun olduğunuz bölümlerdeki hocalarınızla artık meslektaş olacaksınız. Hayatınızın bundan sonraki bölümünü sevgi üzerine kurmalısınız. 'Sevgi' ilkesi hayatınızda 'destur' olsun. Sevgisiz bir sanatın olmayacağını asla unutmayın. Geleceğe yönelik hedeflerinizi belirleyin, hiçbir zaman ön yargılı olmayın, rasyonel düşünün. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Hepinizi bu süreçteki başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.GSF Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar daha sonra katıldıkları yarışmalarda çeşitli ödüller alan öğrencilere 'Teşekkür Belgesi' verdi. 1200 aktif öğrencisi bulunan GSF'nin tüm bölümlerinden 140 öğrenci mezun oldu.



HEYECANLI ANLAR YAŞANDI



Öğrencilere mezuniyet belgelerini bölüm başkanları ve akademisyenler verirken heyecanlı anlar yaşandı. Öğrencilerine sarılan akademisyenler, "Sizi çok özleyeceğiz. Bizi unutmayın sık sık arayın, ziyaretimize gelin" dedi. Belge töreninin ardından GSF Müzik Bölümü'nün mezuniyet konseri izlendi. Öğrenciler, orkestranın çaldığı, solist öğrencilerin seslendirdiği neşeli şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, sahneye çıkıp dans etti. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.