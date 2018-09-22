Akciğeri için gitti bacağını kaybediyor

MURATPAŞA'DA yaşayan 44 yaşındaki Y.S., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görürken bir hemşirenin yaptığı müdahale nedeniyle bacağını kaybetmek üzere olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şeker hastası olan Y.S., akciğer tedavisi sırasında damar yolu açılan bacağını artık kullanamaz hale geldiğini belirterek, tedaviyi yapan doktor ve hemşireden şikayetçi oldu.

KESİM İŞLEMİNE KARAR VERİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 2014 yılında organ nakli operasyonu geçiren, bu yılın Şubat ayında da akciğerinde oluşan leke nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Y.S., sol bacağına açılan damar yolu nedeniyle büyük bir acı hissettiğini ve ertesi gün bacağında derin bir yara açıldığını iddia etti. Hastanedeki uygulamanın ardından bacağında oluşan enfeksiyonun giderek büyüdüğünü belirten Y.S., geçen ay toplanan sağlık konseyinin cerrahi müdahale ile ampütasyon (uzuv kesme) yapılabileceği kararını aldığını aktardı.

İMZA VERMEMİ İSTEDİLER

Y.S, savcılığa verdiği ifadede sağlık durumunu şöyle anlattı: “Yoğun bakımda yatarken akşam saatlerinde damar yolu açan hemşireye canımın çok acıdığını söyledim. Şeker hastası olduğum için bacağıma yapılan uygulamanın riskli olabileceğini anlattım. Ama benimle ilgilenmedi. Bu uygulamadan sonra bacağımda açılan yaraya nefroloji bölümünde pansuman yapıldı. Yara günden güne kötü gidince ortopedi ve plastik cerrahi bölümlerine sevk edildim. Ayağıma yapılacak kesim işlemi için sözleşme imzalamam gerektiği söyledi. İmzalamayı reddettim. Bunun üzerine hastaneden çıkışıma karar verildi. Akciğer tedavisi için gittiğim hastanede hemşirenin görevi ihmali nedeniyle ayağımın kesilecek hale gelmesinden şikayetçiyim.”

HASTANE: ‘HATA YA DA İHMALE RASTLAMADIK’

Savcılığa intikal eden olaydaki hastanın nakil yoluyla geldiğini ve uzun süredir tedavi gördüğü yönünde bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdür Vekili Doç. Dr. Mustafa Yıldıran, tedaviyle ilgili herhangi bir sorun olmamasına rağmen şikayetin gerçekleştiğini ifade etti. Savcılık başvurusunun hastaneye ulaşmasının ardından hastanın tedavi gördüğü bölümlerde inceleme yaptıklarını belirten Yıldıran, Yaptığımız araştırmada hata ya da ihmal olduğuna dair bir bulguya rastlamadık” dedi.