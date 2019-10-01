AKBEM kış dönemi kayıtları başlıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı AKBEM kış döneminde öğrencilere destek olacak. AKBEM'de 8-14 yaş grubu çocuklar 27 branşta hem okul derslerine destek alabilecek hem de kültürel ve sanatsal kurslardan faydalanabilecek.

27 BRANŞTA 418 KURS VERİLECEK

AKBEM 27 branşta 418 kurs ile 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemine başlayacak. Online kayıt ve kesin kayıt olmak üzere iki aşamalı gerçekleşecek olan AKBEM kurslarının online kayıtları 7-13 Ekim tarihlerinde http://akbem.antalya.bel.tr/Login adresinden yapılacak.

DERS ZİLİ 26 EKİM'DE ÇALACAK

Online kayıtların ardından öğrenciler aileleri ile kurs merkezlerine giderek kesin kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt ise 14- 20 Ekim tarihlerinde gerekli evrakların kurs merkezlerine teslim edilmesiyle gerçekleşecek. AKBEM'de kurslar 26 Ekim'de başlayacak.

MATEMATİKTEN TİYATROYA

8-14 yaş arası öğrenciler, İngilizce, Türkçe, Matematik, hızlı okuma, resim, karakalem, gitar, modern dans, fen ve teknoloji, bağlama, bilgisayar kodlama, satranç, tiyatro, yaratıcı drama, piyano, keman, zeka oyunları(mangala)bilgisayar kullanımı, bale, zumba, taş boyama, tarih ve jimnastik branşlarından faydalanabilecek. Ayrıca TYT Üniversite Hazırlık ve LGS Hazırlık Kursları da düzenlenecek.Kesin kayıtta kimlik fotokopisi, bir adet fotoğraf, AKBEM kursiyer başvuru formu, (AKBEM Kursiyer Kayıt Formu'nu online kayıt sistemindeki başvurularım kısmından yazdırabilir), kurs kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ( Dekontun açıklama bölümünde öğrencinin adı soyadı ve kayıt olduğu kurs adı mutlaka yazmalıdır.) teslim edilecek.