Ak Partili kadınlardan Kızılay'a battaniye

AK Parti Kemer İlçe Kadın Kolları Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonu tarafından Turizm Otelcilik Lisesi önünde Kızılay için battaniye yardımı etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe vatandaşlar kayıtsız kalmazken, 108 battaniye toplandı.

Toplanan battaniyeler Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Çakırgöz tarafından düzenlenen makbuz ile Antalya Kızılay Genel Sekreteri Şaban Taç'a teslim edildi. Taç, yapılan etkinlikle ilgili teşekkür etti.

Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Çakırgöz de "Genel merkezimizin talimatıyla Kızılay Haftası dolayısıyla sosyal işler başkanlığımıza gelen bir projeydi. Bize gelen talep kan bağışı şeklindeydi ama kan bağışı gençlik kollarımızın yeni yaptığı bir etkinlik olmasından dolayı battaniye yardımı olarak bir proje düşünüldü. Kızılay ile görüşüp ardından gerekli yerlere yazılarımızı yazarak bu projemizi arkadaşlarımız ile başlattık. Vatandaşlarımızın desteğiyle kısa sürede battaniyelerimizi topladık ve Kızılay'a teslimatımızı gerçekleştirdik" dedi.