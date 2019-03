AK Parti ve MHP'li gençler buluştu

KUMLUCA Belediyesi Konferans Salonu'nda toplanan gençler ülke gündemini ve seçim çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıya AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Bayram Ali Doğan, AK Parti Kumluca İlçe Başkan Yardımcısı Zafer Çetin, AK Parti Kumluca Gençlik Kolları Başkanı Cihan Kızılkaya, Kumluca Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Ulutaş, Antalya Öğrenci Meclisi Başkanı Ömer Canlı, Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya katıldı.

Hüsamettin Çetinkaya, "Bu akşam geç saatlerde burada toplandığınız için sizleri takdirle karşılıyorum. Salonumuzu doldurmanız bu ülkenin yarınları ve geleceği için ümitli bir gelişmedir. Gençlerimizin bu ülkeye sahip çıktığının işaretidir. Bu birlik ve beraberlik tablosu, Kumluca Ülkü Ocakları Başkanlığımız ve AK Gençlik Kumluca Gençlik Kolları Başkanlığımızın ortak başarısıdır" dedi.

Kumluca Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Ulutaş, "Gençler siz bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler yarınlarımızın mimarınız. Eğitim alan gençler derslerinize daha çok çalışın. 31 Mart seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun idrakinde olacak yaştasınız. 31 Mart seçimlerini kesinlikle başarıyla tamamlamalıyız" diye konuştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Bayram Ali Doğan, şöyle dedi:

"Bugün burada önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirmek için toplanmış bulunmaktayız. Arkadaşlar bu seçim çok önemli. Her seçim öncesi 'Bu seçim çok önemli' diyoruz. Evet öyledir. Çünkü şer odakları hiç durmuyor. Sürekli üzerimize geliyor. 60 darbesi, 12 Eylül darbesi, Gezi olayları, 15 Temmuz kalkışmaları bunun örneğidir. Her seçimi önemli görüp kazanmasaydık. Bu ülke bugünleri göremezdi. Her seçim bir başarıdır. Basamaktır. Basamakları geçemezseniz hedefe ulaşamazsınız. Sizin geleceğiniz, bu ülkenin geleceği için bu seçim önemlidir."

Toplantı sonunda gençler Rabia ve bozkurt işaretleri yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.