Ak Parti Kaş’ta yerel seçim aday adayları başvuru süreci

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye başkanı aday adayı olmak isteyenlerin başvurularını 12 Kasım tarihine kadar il başkanlığına iletmek üzere ilçe başkanlığında almaya devam edeceklerini kaydetti.

Belediye meclis üyesi aday adaylığı için 3 Aralık 2018 tarihinin son gün olduğunu, meclis üyesi olmak isteyenlerin bu tarihe kadar ilçe başkanlığına başvuruda bulunabileceğini belirten Ulutaş, “Mahalli Seçimlerin Kaş’ımıza, Antalya’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ak Parti’de adaylık başvuruları, büyükşehir ve il belediye başkanlıkları için Genel Merkeze veya buraya iletilmek üzere il başkanlıklarına, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için ilçe başkanlıklarına bizzat yazılı yapılacak.

