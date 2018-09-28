Ak Parti Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

DSİ Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ak Parti milletvekilleri Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Kozan, Serik'te aldıkları oy oranının arttığını belirterek, yerel seçimlerde bu oranı daha da yükseltmeyi hedeflediklerini, Belediye Başkanlığını yeniden kazanacaklarını söyledi.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in destekleriyle Serik'te büyük işler yaptıklarını söyledi. Verdikleri hemen hemen tüm sözlerini yerine getirdiklerini belirten Çalık, "Bu zamana kadar verilemeyen tapuları dağıtmaya başladık. Biz gelmeden Serik kocaman bir köydü. Serik'in şimdi yaşanabilecek bir yer olduğunu vatandaşlar söylüyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya ve Serik'in katlı kavşaklarla ilk defa kendisinin başkanlığı döneminde tanışıldığını söyledi. Başkan Türel, "Biz kaybedersek Antalya ve Serik de kaybedecektir. Onun için başarısız olma lüksümüz yok" dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 10:55