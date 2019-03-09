Ailelere 'Momo' uyarısı

OFM Antalya Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Berna İspir, Japon heykeltraş Keisuke Aiso'nun 'Kuş Kadın' heykelinden ilham alınarak yaratılan 'Momo Challenge' adlı internet oyununa karşı aileleri uyardı. Mavi Balina' oyunundan sonra 'Momo' oyununun da çocukları telkin ve talimatla kendilerine zarar vermeye yönlendirdiğini belirten Berna İspir, oyunun mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden kullanıcılara ulaştığını ifade etti. Çocukların oyunu çocuk çok sevdiği anlatan psikolog Berna İspir, "Önceleri masumca inşaat oyunu olarak algılanan bu oyunda, bir karakter olarak ortaya çıkan Momo, zamanla diğer sosyal ağlara geçti. Çocuklardan bu videolarda çekiç, bıçak, jilet gibi tehlikeli aletleri kullanarak zarar vermeleri isteniyor. Çocuklar bu talimatlara uymadığında ailelerine ve kendilerine zarar verileceği söyleniyor. Bu durumda çocuklar canlı videolarla hipnotize edilip hayatta en temel ilişkiyi kurdukları aile bütünlüğü tehdit ediliyor" dedi.

ÇOCUKLARDA SUÇA EĞİLİMİ ARTTIRIYOR

Oyunun özellikle öğrenme sürecindeki çocuklarda ciddi psikolojik sıkıntıların başlamasına neden olduğuna dikkat çeken İspir, "Çocuklarda bu tarz şiddet içerikli oyunlar, duygusal ve sosyal gelişimde problemlerin başlamasına sebep oluyor. Bu gibi oyunlar çocukların depresyon, kaygı bozukluğu, davranış problemleri, öfke, şiddet ve suça eğilimlerini arttırıyor" diye konuştu.

AİLELERE UYARILAR

Ailelere uyarılarda bulunan psikolog Berna İspir, şunları kaydetti: "Çocuğunuzun oyunları hakkında bilgi sahibi olun. Çocuklarınızı, video paylaşım siteleri hakkında bilgilendirin. Neden sakıncalı olacağını, nasıl bir etki oluşturacağını onlara anlatın. Yaşına uygun nasıl bir video seçeceği hakkında çocuğunuzu bilinçlendirin. İzlemesini sakıncalı gördüğünüz sitelere erişim engeli koyabilirsiniz. Çocuklarınızı sıkmayacak ve baskı hissetmeyecekleri şekilde günlük internet kullanımlarına sınır koyabilirsiniz." Çocukların bu tip oyunlara yönelmemesi için önerilerde de bulunan İspir, "Aileler, çocuklarınıza rol model olduğunuzu unutmayın. Onlarla daha fazla ve kaliteli zaman geçirmeye çalışın" dedi.