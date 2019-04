Aile hekimleri 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı

AİLE Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yurt genelinde tüm aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları iş bırakma eylemi kararı aldı. En son İzmir'de aile sağlığı merkezinde görevli doktor ve tüm sağlık çalışanlarına yapılan protesto için Antalya Aile Hekimleri Derneği bugün İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Antalya Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tayyar Asrık, son dönemde artan sağlıkta şiddet olaylarını protesto için 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildiğini anlattı. Basın açıklaması öncesinde Halk Sağlığı Müdürü'yle sağlıktaki şiddet sorununu konuştuklarını belirten Dr. Asrık, Antalya Aile Hekimleri Derneği olarak sağlıkta şiddetle ilgili çözüm önerilerini İl Sağlık Müdürlüğüne bildireceklerini söyledi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVİ BAŞINDA ŞİDDETE MARUZ KALIYOR'

1 ay içerisinde İstanbul'da bir meslektaşlarının hasta olmayan birine yalan beyan raporu vermek istemediği için silahla tehdit edilip darbedildiğini anlatan Dr. Tayyar Asrık, “Samsun'da bir meslektaşımız işe giriş raporu düzenlemediği için devletimizin bilgilendirme hattı olan 184 SABİM hattı aracılığıyla 'kafasına silah dayayacağım' diyerek tehdit edildi. İzmir'de bir meslektaşımız aile sağlığı merkezine gelmeyen bir hastanın eşini göndererek kendine ilaç yazdırma talebini reddettiği için darbedildi. Üstelik ilaç yazdırmak için gelemeyen hasta, doktoru darbetmek için yanına 10 kişiyi daha alarak sopalar eşliğinde gelmişti. Devlet adına çalışan meslektaşlarımızın halkımıza hizmet vermek için çalıştığı aile sağlığı merkezinin camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. Yani 11 kişi tamamen organize olarak görevi başında olan ve tamamen kanunlara uygun hizmet veren sağlık çalışanlarına kasıtlı ve planlı şekilde fiili şiddet uyguladı. Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları artık görevi başında şiddete maruz kalıyor. Sözel şiddete maruz kalıyor. Tehdit ediliyor. Darbediliyor ve maalesef öldürülüyor" diye konuştu.

'HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Asrık, yeni yasada sözel şiddet, halkı galeyana getiren asılsız ithamlarda cezai yaptırımların olması gerektiğini söyledi. Mevcut yasalarda var olan cezaların en üst düzeyde uygulanması gerektiğini belirten Dr. Asrık, “Kanunlara uygun görev yapan meslektaşlarımız korunmalıdır. 184 SABİM hattı asıl amacına uygun olmalıdır. Şikayet hattı olmaktan çıkıp sağlıkla ilgili bilgilendirme hattı olmalıdır. Bizler yöneticilerimize sesleniyor ve diyoruz ki yapılacak her değişiklikte sahada uygulayıcı olan bizler diyaloğa hazırız. Uygulama esnasında, her konuda yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Çalışanını memnun edemeyen ve koruyamayan hiç bir sistem başarılı olamaz. Biz, halkımızın sağlığını korumak için çalışmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

'İŞ BIRAKIYORUZ, SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Bugün tüm illerde iş bıraktıklarını vurgulayan Dr. Asrık, “Antalya'nın birçok yerinden gelen ve kalbi bizimle olan tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşısında dimdik duruyoruz. Sayımız giderek artıyor. Hep birlikte burada ve tüm Türkiye'de basın açıklamaları yapıyor ve sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız diye söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz, iş bırakıyoruz, sessiz kalmayacağız" dedi.