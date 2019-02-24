Aida'ya alkış yağmuru

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde bir kez daha perdesi açılan 'Aida' operasını Kuzman Popov sahneye koydu. Eserin koreografisini Armağan Davran hazırladı, Antalya DOB Orkestrası'nı şef Alexandru Samuil yönetti. Tarihsel dekor ve kostümleriyle, ışık efektleriyle göz kamaştıran eserin koro şefliğini Mahir Seyrek yaptı. Üç perde olarak sahnelenen Aida'da 'Radames' rolünü Göksay Yaran, 'Aida' rolünü Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mine Kurtoğlu, 'Amneris' rolünü Sibel Kızılateş, 'Amonasro' rolünü Melih Tepretmez, 'Ramfis' rolünü Engin Suna, 'Il Re' rolünü İzmir DOB sanatçısı Hasan Alptekin, 'Un Messaggero' rolünü Ferdi Uslu ve 'Sacerdotessa' rolünü Arzu Aydoğdumu canlandırdı.

ESERİN HİKÂYESİ

'Aida' eseri Mısır ve Habeşistan arasında yüzyıllar boyu sürüp giden çatışmalar arasında gerçekleşen olay üzerine yaratılmış. Eser, aşk, baba ve yurt sevgisi arasında bocalamayı ve çatışmaları anlatıyor. Mısır Firavunu, Habeşistan ile savaş halindeyken Mısır ordusunun genç kumandanı Radames Habeş kralının kızı genç ve güzel Aida'ya âşık olur. Ancak onun kimliğini hiç bilmiyor. Habeş kralı Amonasro, Teb kentine saldırınca Radames komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanıyor. Firavunun kızı Amneris de Radames'e âşık olunca işler iyice karışıyor. Dramatik sonla perdesi kapanan 'Aida' ayakta dakikalarca alkışlandı.