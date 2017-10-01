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Ağaca yıldırım düştü

Antalya'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü

Ağaca yıldırım düştü

Antalya'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü

01 Ekim 2017 Pazar 23:04
Ağaca yıldırım düştü
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YANAN ağaç itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredekiler korkuya kapıldı. Konyaaltı ilçesinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis önünde yer alan kafeteryanın bahçesindeki palmiye ağacına dün saat 08.30 sularında yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ağaç yanmaya başlarken gök gürültüsü ve yangın nedeniyle çevredekiler korkuya kapıldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ağaca müdahale ederek söndürdü. Kimsenin zarar görmediği olayda, kafeteryanın bahçesindeki bazı masa ve sandalyelerde hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi HastanesiAntalya
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