Ağaç kesimi için suç duyurusu

KONYAALTI'NDA ağaçların kesildiğini öne süren Kuşkavağı Mahallesi sakinleri, Antalya- Isparta- Burdur- Denizli ve Kaş Platformu sözcüsü Hediye Gündüz'le birlikte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede adı geçen Ayşe Nar, İnci Hanım Kayaalp ve Hediye Gündüz, orman arazisinde bulunan ağaçların şüpheli A.O. tarafından kesildiğini iddia ederek, “Biz ormana giderek bu kişiye ağaçları kesmemesini söyledik. Ancak kendisi üzerimize kepçeyi sürerek tehdit etmiş ve hakaretlerde bulunmuştur. Ayrıca bizi orman alanından çıkartarak yaşlı orman ağaçlarını kesmeye devam etmiştir" dediler.

Ayrıca mahalledeki su kaynağının olduğu yerin kirletildiğini de belirten Nar, Kayaalp ve Gündüz, dilekçede şu cümlelere yer verdi:

“Kesilen orman ağaçlarının yerine yaşlı zeytinleri getirerek Konyaaltı Sahili'ne kadar zeytin dikerek sahil işgale hazırlanmaktadır. Çevre ve su kaynağının kirliliğine yol açan, üzerimize iş makinesi sürerek bizi tehdit edip, hakaret eden şüpheliden şikayetçiyiz. Cezalandırılmasını istiyoruz."