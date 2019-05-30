Ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı

MERSİN'İN Anamur ilçesinde yaşayan bir çocuk babası Mustafa Altan, 2 yıl önce yüksek tansiyonla başlayan sağlık sorunlarının artması sonucu götürüldüğü hastanede, böbreklerinin işlevini yitirdiğini öğrendi. Doktorları, sağlığına kavuşabilmesi için böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Nakil için uygun böbrek aranan Altan'a, makine teknisyeni kardeşi Halis Altan bağışçı olmak istedi. Halis Altan'ın tahlil ve tetkiklerinde, böbrek naklinin uygun olduğuna karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir hafta önce yapılan operasyonla Halis Altan'ın böbreği, ağabeyine nakledildi.



'ÇOK SIKINTI ÇEKTİM'

Kardeşinin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Mustafa Altan, hastalığı süresince çok sıkıntı yaşadığını söyledi. Hastalığının yüksek tansiyona bağlı olduğunu, böbreklerini sinsice bitirdiğini ifade eden Altan, "Her şey 2 yıl içinde oldu. Bir gün fenalaştım, Hastaneye gittiğimde böbreklerimin iflas ettiğini öğrendim. Çok üzüldüm, geleceğimi ve evladımı düşündüm. Çiftçilik yapıyorum, bu süreçte işimde de verimli olamadım" dedi.



ÖRNEK OLSUN

Kardeşinin hayatını kurtardığını kaydeden Mustafa Altan, Hastalığımı duyan tüm ailem verici olmak için seferber oldu. Erkek kardeşimin uydu. İlk başta tereddüt ettim. Kardeşim sorun yaşar mı diye düşündüm. Doktorlar hiçbir sorun olmayacağını söyledi ve nakle karar verdik. Kardeşim sayesinde sağlığıma kavuştum. Kardeşimin örnek davranışının diğer hasta yakınlarına da örnek olmasını istiyorum. Korkmasınlar, organlarını bağışlayıp hayat kurtarsınlar" diye konuştu.



'ÜZÜNTÜMÜZÜ TARİF EDEMEM'

Ağabeyine böbreğini hiç düşünmeden verdiğini belirten Halis Altan ise herkesin mutlaka organ bağışı hakkında bilgi edinmesini tavsiye edip, korkulacak bir şey olmadığını dile getirdi. Ağabeyinin hastalığı nedeniyle ailenin tüm fertlerinin üzüldüğünü ve herkesin seferber olduğunu söyleyen Altan, "Ağabeyimin durumuna çok üzülüyorduk. Hiç düşünmeden gönüllü bağışçı oldum. Bedenimizin emanetçisiyiz, hayırlı işlere vesile olmak bizim insanlık görevimiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 10:45